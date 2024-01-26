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Стало известно о просьбе Китая к Ирану по поводу нападений хуситов в Красном море

Reuters: Китай просит Иран сдерживать нападения хуситов в Красном море

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Houthi Military Media/Reuters

Китай просит Иран сдерживать нападения йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море, поскольку деятельность хуситов может нанести ущерб торговле Тегерана и Пекина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

«По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», — заявил неназванный иранский чиновник.

Отмечается, что нападения хуситов направлены в поддержку палестинцев в секторе Газа, они увеличили стоимость судоходства, нарушив ключевой торговый маршрут между Азией и Европой, широко используемый судами из Китая.

Источники агентства также сообщили, что обсуждения кризиса в Красном море и торговли между Китаем и Ираном состоялись на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты просили Китай повлиять на Иран, чтобы он потребовал от хуситов прекратить обстрелы коммерческих судов в Красном море, однако не заметили помощи со стороны Пекина.

Ранее хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам.

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