Хуситы пообещали безопасный проход российским и китайским судам

Член политбюро действующей на территории Йемена группировки «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бахити утверждает, что российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что хуситы нанесли удар по танкеру с российской нефтью.

По его словам, группировка не преследуют цель захватить или потопить суда в Красном море, а ее задача — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

Он также заявил, что «Ансар Аллах» готова к миру, но США и Великобритании необходимо для этого прекратить агрессию против Йемена, остановить войну в секторе Газа и обеспечить бесперебойный поток медикаментов, топлива и продовольствия.

12 января сообщалось, что хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе панамский танкер с российской нефтью.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.