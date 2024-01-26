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В США заявили о вмешательстве Трампа в процесс выделения денег Украине

WP: критика Трампа осложняет согласование помощи Украине со стороны США

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Cheney Orr/Reuters

Представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе США почти достигли соглашения о продолжении финансирования Украины, но в процесс заключения сделки вмешался бывший президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как рассказал лидер республиканского меньшинства в верхней палате парламента Митч Макконнелл, его коллеги были готовы подписать документ о помощи Киеву. При этом он подчеркнул, что сенаторы «неохотно» согласились не предложение связать финансирование Украины с выделением средств на ужесточение мер по охране американо-мексиканской границы.

Однако позже позиция многих членов Республиканской партии по данному вопросу изменилась, из-за чего документ о выделении $60 млрд на поддержку Украины могут отправить на пересмотр. В материале подчеркивается, что это произошло из-за критики соглашения со стороны экс-хозяина Белого дома.

«То, над чем работает сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ», — сказал Трамп, назвав «единственной надеждой» на урегулирование кризиса свою победу на выборах главы государства.

26 января американский сенатор Крис Мерфи заявил, что позиция парламентариев-республиканцев по Украине станет ясна в ближайшие 24 часа. При этом он обвинил бывшего президента США в попытках убедить законодателей проголосовать против военной помощи Украине.

Ранее в американской палате представителей анонсировали полное прекращение финансирования Киева.

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