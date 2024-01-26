Лидер республиканцев в сенате заявил, что поддерживает сделку по Украине

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса Соединенных Штатов Митч Макконнелл (штат Кентукки) в ходе закрытой встречи с однопартийцами 25 января заявил, что до сих пор стремится к достижению договоренностей с демократами о дальнейшей помощи Украине, а также к ужесточению контроля над американо-мексиканской границей. Об этом сообщает газета Politico.

Издание подчеркивает, что Макконнелл «развеял все сомнения» и отмечает, что он «по-прежнему добивается сделки, при которой новые ограничения миграции увязывались бы с деньгами для Украины».

До этого член правящей в верхней палате конгресса Демократической партии Крис Мерфи заявлял, что позиция американских сенаторов от Республиканской партии по возможным договоренностям о дальнейшем финансировании Украины и усилении контроля на границе между США и Мексикой, скорее всего, станет ясна в ближайшие сутки.

Ранее в нижней палате конгресса США заявили, что Украина больше не получит «ни единого доллара» от американских властей.