В Госдуме РФ заявили, что Байден довел США до междоусобицы

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден довел страну до раскола и междоусобицы. Об этом пишет РИА Новости.

Российский парламентарий обвинил демократов в нежелании бороться с нелегальной миграцией и забывании о своих гражданах. По словам Шеремета, в США зреют протестные настроения, которые могут перерасти в кровавое гражданское противостояние. Он также выразил мнение, что это может привести к делению на независимые штаты с более справедливой политикой, направленной на удовлетворение потребностей и запросов своих граждан.

До этого губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса, объявившими о мерах по самообороне в связи с вторжением мигрантов.

Также стало известно, что половина американских штатов поддержала Техас в борьбе против мигрантов. Объединение республиканцев-губернаторов поддержало главу Техаса Грега Эбботта в самостоятельном противодействии незаконной миграции на границе с Мексикой.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.