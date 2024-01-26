Бывший украинский советник назвал причину злости Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за того, что появился главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который становится ему конкурентом. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По его словам, политик злится и ситуация приводит его в состояние ступора, поэтому он себя уже не может контролировать. К тому же экс-советник назвал украинского лидера мелочным и не терпящим конкуренции.

Соскин заявил, что любимой сферой Зеленского являются интриги и склоки. Из-за этого лидер страны не следит за ситуацией в зоне боевых действий, отметил эксперт.

В итоге Соскин заключил, что в будущем борьба внутри руководства Украины продолжит усиливаться.

До этого корреспондент журнала Time Саймон Шустер написал в своей книге The Showman, что в день выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года несколько лидеров западных стран призвали его не возвращаться в Киев и приступить к формированию правительства в изгнании.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».