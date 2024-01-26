Размер текста
А
А
А

Нарышкин отметил роль сплоченности народа России

Нарышкин: на Западе видят, что народ России объединился вокруг руководства страны

close
100%
Shutterstock

На Западе видят, что народ России объединился вокруг руководства страны. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны», — заявил Нарышкин.

До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России, несмотря на большой опыт подготовки и реализации государственных переворотов в разных странах.

Он добавил, что страны Запада на фоне этого испытывают «головокружение от успехов» и надеются устроить госпереворот в России — однако для этого у Запада возможностей нет.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами