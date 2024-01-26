Нарышкин отметил роль сплоченности народа России

На Западе видят, что народ России объединился вокруг руководства страны. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«По нашим разведывательным данным мы ясно видим, что западные спецслужбы и политическая власть западных стран видят, что положение внутри России стабильно, видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны», — заявил Нарышкин.

До этого директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России, несмотря на большой опыт подготовки и реализации государственных переворотов в разных странах.

Он добавил, что страны Запада на фоне этого испытывают «головокружение от успехов» и надеются устроить госпереворот в России — однако для этого у Запада возможностей нет.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.