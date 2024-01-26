Главы МИД России и Индонезии обсудили возможность свободной торговли с ЕАЭС

Ускорение переговоров по зоне свободной торговли Индонезии и Евразийского экономического союза стало предметом диалога на площадке Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие переговоры провели министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

На брифинге Марсуди заявила, что Индонезия «привержена ускорению переговоров по зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом».

Решение о начале переговоров с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый и второй раунды состоялись в апреле и июле, третий — в декабре 2023 года.

18 января стало известно, что Индонезия попала в число стран, наиболее востребованных у россиян на новогодних каникулах.

15 января аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Конни заявила, что Индонезии и всему Азиатско-Тихоокеанскому региону нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру.

Ранее сообщалось, что Индонезия модернизирует российские самолеты вместо покупки французских.