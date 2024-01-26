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Венгры поддержали позицию власти по Украине

Правительство Венгрии: 99% венгров поддержали позицию власти по Украине

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Shutterstock

В кабмине Венгрии утверждают, что 99%  участников национального опроса поддержали позицию Будапешта по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

В публикации отмечается, что 99,32% респондентов заявили, что для урегулирования украинского конфликта необходимо прекращение огня вместо поставок оружия. 99,06% всех опрошенных утверждают, что они «не должны платить за поддержку Украины, пока Венгрия не получит причитающиеся ей деньги».

В правительстве Венгрии добавили, что 99,29% граждан поддерживают правительство страны «отстаивать интересы венгерских фермеров и не допустить импорта украинского зерна по демпинговым ценам».

До этого министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт сохранит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, пока не будет принято соответствующее решение на уровне Европейского союза.

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и договорился о заключении двустороннего соглашения между Венгрией и Украиной.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан назвал причину ухудшения отношений Венгрии и Украины.

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