Размер текста
А
А
А

США не дали России принять участие в работе Международного совета по зерну

Посольство РФ в Вашингтоне: США не дали РФ принять участие в Совете по зерну

close
100%
Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Российские дипломаты не смогли принять участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане из-за отказа в выдаче разрешения со стороны США. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января с.г. в Новом Орлеане», — говорится в публикации.

Посольство РФ заявило, что таким образом США в очередной раз явно продемонстрировали готовность нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний.

«Число отказов госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет. Причем объяснять причину таких решений чиновники не удосуживаются. Разговаривать с нами бюрократы считают ниже своего достоинства», — говорится в сообщении посольства.

Российские дипломаты потребовали от США ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России «не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам».

17 января посол Антонов заявил, что отношения РФ и США балансируют на грани срыва в пропасть.

Ранее посол Антонов потребовал от США усилить охрану дипломатических учреждений России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами