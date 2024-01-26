США не дали России принять участие в работе Международного совета по зерну

Российские дипломаты не смогли принять участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане из-за отказа в выдаче разрешения со стороны США. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января с.г. в Новом Орлеане», — говорится в публикации.

Посольство РФ заявило, что таким образом США в очередной раз явно продемонстрировали готовность нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний.

«Число отказов госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет. Причем объяснять причину таких решений чиновники не удосуживаются. Разговаривать с нами бюрократы считают ниже своего достоинства», — говорится в сообщении посольства.

Российские дипломаты потребовали от США ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России «не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам».

17 января посол Антонов заявил, что отношения РФ и США балансируют на грани срыва в пропасть.

Ранее посол Антонов потребовал от США усилить охрану дипломатических учреждений России.