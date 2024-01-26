Антиправительственные митинги начались в Словакии

Десятки тысяч протестующих в Словакии требуют остановить уголовную реформу, которую проводит правительство премьер-министр Роберта Фицо. Об этом сообщает портал Sme.

Кроме прекращения реформы, протестующие требуют также отставки правительства. К массовым акциям протеста призвали либеральные партии парламентской оппозиции, которые потеряли власть в Словакии в результате прошедших парламентских выборов.

В целом в СМИ отмечают, что с конца 2023 года в стране проводятся антиправительственные митинги, причиной которых стало решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры 6 декабря 2023 года. В решении кабмина указано, что эта прокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями.

Против упразднения прокуратуры также выступило посольство Соединенных Штатов и Европейская комиссия, а кроме того — президент Словакии Зузана Чапутова.

До этого в Словаки прошли антиправительственные акции.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.