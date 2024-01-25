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Закон об иммигрантах начнет действовать во Франции уже 26 января

Глава МВД Франции Дарманен: закон об иммигрантах будет подписан в ближайшие часы

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Lafargue Raphael/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закон, ужесточающий правила в отношении мигрантов во Франции, будет подписан президентом республики Эммануэлем Макроном в ближайшие часы. Об этом в эфире телеканала TF1 сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

«Я общался с президентом республики, он подпишет закон в ближайшие часы», — заявил Дарманен.

Министр сообщил, что утром в пятницу, 26 января по поручению Макрона он соберет всех префектов (представителей государства в регионах. — Ред.) и распорядится начать применение на практике положений закона. После этого в течение месяца или двух на всех преступников-иностранцев, подлежащих депортации, должны быть собраны досье, и их должны выслать за пределы страны.

Дарманен заявил, что он удовлетворен недавним решением Конституционного совета Франции, который одобрил ключевые статьи закона, предложенные правительством, и отверг правки оппозиции.

«У правительства никогда не было столько инструментов, чтобы интегрировать иностранцев: например, все виды на жительство в дальнейшем будут выдаваться лишь в случае успешной сдачи экзамена по французскому языку», — сказал министр.

21 января в Париже прошла акция протеста из-за закона об иммиграции. Несколько тысяч протестующих требовали от президента Франции не подписывать документ.

Ранее глава минздрава Франции ушел в отставку из-за несогласия с положениями закона об иммигрантах.

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