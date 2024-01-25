Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО. Указ президента об утверждении ратификации протокола, одобренного турецким парламентом, опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete, сообщает телеканал NTV.

23 января Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Из 346 депутатов инициативу поддержали 287, 55 выступили против , еще четверо воздержались.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции в альянсе.

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2023 года. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускали Турция и Венгрия. Последней страной в альянсе, которая еще не одобрила заявку Швеции, остается Венгрия.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что место его страны — в НАТО.