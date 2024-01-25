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В США заявили, что отношения Москвы и Вашингтона находятся «в очень плохой точке»

Зампостпреда США при ООН Вуд: отношения с РФ находятся в очень плохой точке

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Maxim Shemetov/Reuters

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд высказался об отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил зампостпреда, российско-американские отношения находятся «в очень-очень плохой точке». По его словам, представители двух стран контактируют, «когда это нужно в Нью-Йорке».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношений между Россией и США сейчас почти нет.

По словам министра, российско-американские отношения находятся на низком уровне. Он указал, что контактов между двумя государствами практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в России.

До этого Лавров говорил, что при Дональде Трампе, если он одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сохранится тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.

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