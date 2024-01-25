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Кулеба связал ситуацию на поле боя и сокращение помощи Киеву

Кулеба: ситуация на поле боя не должна оправдывать сокращение помощи Киеву

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на поле боя на Украине не должна быть оправданием для сокращения помощи Киеву. Об этом он заявил в интервью журналу Foreign Affairs.

«Что бы ни происходило на земле на Украине, это не должно быть использовано в качестве оправдания для сокращения помощи Киеву или возникновения сомнений о выполнимости конечной цели», — заявил он.

По его словам, Киев уже почувствовал серьезную нехватку снарядов.

До этого Кулеба заявил, что победа Киева зависит от длины радиуса артиллерийских ракет и насыщенности армии системами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, укрепление ПВО остается основным приоритетом для Киева. Кулеба также призвал ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, дронов всех типов, а также дальнобойных ракет с радиусом более 300 км.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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