Международный суд ООН вынесет решение по иску Украины к России

Международный суд ООН 31 января вынесет решение по иску Украины от 2017 года, в котором она утверждает, что Россия якобы нарушила две международные конвенции из-за событий в Донбассе и Крыму. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление суда.

В нем говорится, что суд вынесет решение «по существу дела, касающегося применения Международной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)».

До этого представитель РФ Александр Шульгин заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН неприемлем — он основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и основывается на ложных сведениях.

В январе 2017 года Украина подала иск в отношении России в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российские власти указывали, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

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