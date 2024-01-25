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Глава Пентагона заявил, что США поменяют принцип своего присутствия в Ираке

Шеф Пентагона Остин: США планируют эволюцию коалиционного присутствия в Ираке

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AP

США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности в рамках Высшей военной комиссии Вашингтона и Багдада. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

«Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности между США и Ираком», — заявил Остин.

По его словам, речь идет об «эволюции» международной военной коалиции во главе с США для борьбы с террористами.

При этом глава американского оборонного ведомства не уточнил, будут ли США выводить свои войска из Ирака, численность которых составляет около 2,5 тысяч человек.

До этого специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что Россия располагает информацией о том, что США намерены начать вывод своего воинского контингента из Ирака.

Ранее в Ираке дали совет США по действиям на Ближнем Востоке.

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