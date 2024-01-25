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Никки Хейли заявила, что Трамп устроил истерику после победы в Нью-Гэмпшире

Кандидат в президенты США Хейли: Трамп устроил истерику после Нью-Гэмпшира

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли обвинила экс-президента США Дональда Трампа в «истерике» во время его победной речи после праймериз с штате Нью-Гэмпшир. Ее слова приводит американская газета Hill.

«Итак, мы вышли, сделали свое дело и сказали то, что должны были сказать. А потом Дональд Трамп вышел и просто устроил истерику… Он устроил истерику, он оскорблял, он делал то, что делает, но я знаю, что он делает, когда чувствует себя неуверенно», — заявила Хейли.

Отмечается, что несмотря на свои поражения в Нью-Гемпшире и Айове, Хейли утверждает, что гонка еще не окончена, поскольку она надеется добиться хороших результатов в своем родном штате Южная Каролина в феврале.

До этого сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что борьба за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии фактически завершится после праймериз в Южной Каролине, где победит Дональд Трамп, а его соперница Никки Хейли будет вынуждена покинуть гонку.

Ранее член палаты представителей Нэнси Пелоси усомнилась в умственных способностях Трампа.

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