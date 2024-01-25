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В Молдавии надеются на поддержку Румынии на пути в ЕС

Министр евродел Молдавии Герасимов: надеемся на поддержку Румынии на пути в ЕС

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vonderleyen/Twitter

Глава министерство европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимов заявила, что Кишинев может рассчитывать на поддержку Румынии на пути евроинтеграции страны. Об этом она заявила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я рада продолжить наше хорошее сотрудничество и совместными усилиями пройти через будущие этапы интеграции Молдовы в ЕC. Мы благодарны за то, что можем рассчитывать на безусловную поддержку Румынии», — заявила Герасимов.

До этого премьер-министр страны Дорин Речан на заседании правительства сообщил, что в кабмине появится новое министерство европейской интеграции. При этом министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии переименуют в министерство иностранных дел.

Оппозиционная молдавская партия «Возрождение» заявляла, что президент Молдавии Майя Санду ведет курс на разрыв отношений со стратегическими партнерами и на сотрудничество с Западом, который несет угрозу войны.

Ранее в Венгрии высказалась о намерении Молдавии вступить в Европейский союз.

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