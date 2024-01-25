Венгрия высказалась о намерении Молдавии вступить в Европейский союз

Венгрия поддерживает намерение Молдавии вступить в Европейский союз, так как уверена, что этот шаг может принести пользу всему сообществу и повысить его конкурентоспособность. Об этом заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с молдавским вице-премьером, министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимиром Болей, передает ТАСС.

«Ускорение процесса интеграции Молдавии помогло бы гарантировать, что Евросоюз сможет вновь повысить свою конкурентоспособность», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт окажет Кишиневу поддержку в этом процессе.

В это же время глава венгерского МИД дал понять, что Будапешт по-прежнему выступает против переговоров о присоединении к Европейскому союзу Украины.

«Мы не должны позволять странам, которые в некоторых случаях демонстрируют худшие результаты, захватывать процессы европейской интеграции других стран», — сказал Сийярто.

До этого Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не планирует участвовать в предоставлении военной помощи Киеву на €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза (ЕС).

Ранее США заявили об отсутствии денег на поставки оружия Украине.