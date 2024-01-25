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Качиньский призвал провести новые выборы в Польше

Экс-премьер Польши Качиньский заявил, что стране нужны новые выборы

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Michal Dyjuk/AP

Бывший премьер-министр Польши, лидер партии «Право и справедливость», которая потеряла большинство в парламенте по итогам выборов, Ярослав Качиньский заявил, что в стране нужно провести новое голосование. Его слова приводит РИА Новости.

Перед очередным заседанием сейма страны Качиньский взял слово и выступил с антиправительственным высказыванием.

«После восьми лет вашей власти и 20 не хватит, чтобы исправить этот балаган», — заявил он и вышел из зала заседаний.

Там в общении с журналистами Качиньский отметил, что выходом из ситуации станет «переходный периодом с новым правительством и следующие выборы».

Иным способом ситуацию не исправить, подчеркнул экс-премьер Польши.

До этого сообщалось, что Ярослав Качиньский в следующем году планирует покинуть занимаемую должность, чтобы передать руководство молодому поколению.

15 октября 2023 года в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

Ранее в Польше указали на «полное вырождение» Евросоюза.

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