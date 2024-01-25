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Власти Таиланда не информировали дипломатов РФ о задержании Би-2

Генконсул: власти Таиланда не информировали дипломатов РФ о задержании Би-2

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Власти Таиланда не проинформировали российских дипломатов о задержании музыкантов группы Би-2 после концерта на Пхукете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ на Пхукете Владимира Соснова.

Он отметил, что дипломатической миссии известно о задержании группы Би-2 правоохранительными органами, однако официального сообщения от властей дипломаты не получали.

«Сами участники группы «Би-2» в генконсульство тоже не обращались», — отметил он.

Ранее «Би-2» выступили в клубе Illuzion на Пхукете, а также в заведении FinUp в Паттайе, не имея разрешения на работу, за что их и задержали. Предполагается, что у них были оформлены туристические, а не рабочие визы. Представитель полиции позднее уточнился, что сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в среду семь человек: одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее задержание «Би-2» в Таиланде попало на видео.

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