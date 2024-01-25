В Литве придумали, как начать вытеснять русский язык из школ

Дошкольное и начальное образование являются теми сферами, с которых необходимо начать постепенное вытеснение русского языка из школ в Литве, ученики нацменьшинств в стране, в том числе и русские, учат литовский «примерно на 30% меньше» местных. Об этом заявил замминистра образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Дошкольное и начальное образование – та сфера, которая, судя по всему, потребует наших решений в ближайшем будущем. <…> Главная проблема, где придется принять одно из первых решений, — это начальное образование. Ученики нацменьшинств учат литовский примерно на 30% меньше. <…> Они меньше изучают литовский, хотя от них требуется достичь того же результата (как от учеников литовских школ — прим. ред.)», — заявил Скауджюс.

По его словам, в дошкольных учреждениях для нацменьшинств на данный момент уже предусмотрено изучение литовского языка не менее пяти часов в неделю. Замминистра отметил, что это количество часов можно увеличить.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

Ранее сообщалось, что русскую школу в Финляндии собираются закрыть из соображений экономии.