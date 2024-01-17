В Госдепе высказались относительно силового решения вокруг Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потенциальное силовое решение вокруг Тайваня негативно скажется на всем мире. Его слова приводит ТАСС.

«Наш фундаментальный интерес — поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Чтобы все разногласия между Пекином и Тайванем разрешались мирно», — заявил он.

По его словам, в проливе должен сохраняться статус-кво, чтобы ни одна из сторон не применяла силу.

По его словам, 50% мировой торговли проходит через Тайваньский пролив каждый день.

«Если там возникнет хаос, это окажет влияние на всю планету», — подчеркнул он.

Ранее представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин надеется, что Вашингтон выполнит обещания президента США Джо Байдена не поддерживать независимость Тайваня.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, писала, что Китай может активизировать военные маневры перед инаугурацией выбранного президента Тайваня Лая Циндэ.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.