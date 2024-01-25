На Украине отрицают возможность продления контракта с Россией о транзите газа

В Киеве отрицают возможность продлить контракт с Россией на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге [Роберту Фицо]», – заявили в пресс-службе правительства Украины.

При этом в кабмине подчеркнули, что могут обсуждать вопрос использования газотранспортной сети Украины со страной Евросоюза.

О том, что транзит российского газа через украинскую территорию может продолжиться в 2025 году, ранее заявил в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, соответствующей договоренности удалось добиться во время его встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По словам Фицо, Словакия сможет продолжить транзит газа, что «пойдет на пользу Австрии и Италии». О деталях соглашения словацкий премьер пообещал сообщить позднее.

Контракт на газовый транзит между Россией и Украиной истечет в конце 2024 года.

Ранее «Газпром» сообщил, что 21 января подавал российский газ для транзита в Европу через Украину в объеме 40,5 млн куб. метров в сутки.