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Правительство РФ направит несколько миллиардов рублей на поддержку студенческих проектов

Кабмин РФ направит 2 млрд руб. на поддержку студенческих проектов в этом году

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Пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

Российское правительство в 2024 году планирует направить 2 млрд рублей на поддержку студенческих проектов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, это на 500 млн руб. больше, чем в прошлом.

«На поддержку студенческих проектов будет направлено 2 млрд рублей», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что именно в студенческие годы многие начинают заниматься бизнесом. Вице-премьер указал, что для этих целей специально создан конкурс «Студенческий стартап».

«Гранты в миллион рублей получат 2 тыс. учащихся. Приглашаю всех попробовать свои силы в конкурсе», — добавил он.

До этого сообщалось, что правительство Российской Федерации утвердило льготы для бизнеса в СЭЗ в новых регионах. Кабмин уточнил, что льготы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах будут действовать до конца 2050 года.

Ранее сообщалось, что правительство продлит мораторий на проверки бизнеса на 2024 год.

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