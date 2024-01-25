Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын потребовал развивать экономику в регионах КНДР

Ким Чен Ын заявил об ужасной ситуации в развитии экономики регионов КНДР

close
100%
Артем Геодакян/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын признал тяжелую экономическую ситуацию в стране и неспособность государства обеспечить граждан товарами первой необходимости. Об этом пишет Yonhap.

По его словам, неспособность обеспечить жителей на местах товарами первой необходимости превратилась в серьезную политическую проблему, на которую нельзя закрывать глаза.

Северокорейский лидер подчеркнул, что экономика в регионах находится в «ужасной ситуации». Он отметил, что многие ведомства и экономические учреждения простаивают, занимаются болтовней и не способны найти возможности к улучшению ситуации.

Ким Чен Ын также заявил о необходимости создавать современные заводы, пообещав поддержку государства. Так, по данным Yonhap, он подписал указ о привлечении солдат к решению задач по развитию регионов.

До этого Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как «неизменного главного врага», а также закрепить обязательство по «полной оккупации» Юга и в случае начала войны.

«В случае войны на Корейском полуострове, важно учитывать вопрос полной оккупации, подавления, изменения Республики Корея и включения ее в состав [КНДР]», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее в Пхеньяне снесли памятник, символизирующий союз с Южной Кореей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами