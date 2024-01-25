Ким Чен Ын потребовал развивать экономику в регионах КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын признал тяжелую экономическую ситуацию в стране и неспособность государства обеспечить граждан товарами первой необходимости. Об этом пишет Yonhap.

По его словам, неспособность обеспечить жителей на местах товарами первой необходимости превратилась в серьезную политическую проблему, на которую нельзя закрывать глаза.

Северокорейский лидер подчеркнул, что экономика в регионах находится в «ужасной ситуации». Он отметил, что многие ведомства и экономические учреждения простаивают, занимаются болтовней и не способны найти возможности к улучшению ситуации.

Ким Чен Ын также заявил о необходимости создавать современные заводы, пообещав поддержку государства. Так, по данным Yonhap, он подписал указ о привлечении солдат к решению задач по развитию регионов.

До этого Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как «неизменного главного врага», а также закрепить обязательство по «полной оккупации» Юга и в случае начала войны.

«В случае войны на Корейском полуострове, важно учитывать вопрос полной оккупации, подавления, изменения Республики Корея и включения ее в состав [КНДР]», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее в Пхеньяне снесли памятник, символизирующий союз с Южной Кореей.