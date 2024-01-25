В Азербайджане продлили арест экс-госминистра Карабаха Варданяна

Сабаильский районный суд города Баку продлил арест бывшего министра Нагорно-Карабхской республики Рубена Варданяна еще на четыре месяца. Об этом пишет Minval.az.

Издание напоминает, что в Азербайджане Варданян обвиняется по статьям о финансировании терроризма, организации и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пресечении границы.

28 сентября 2023 года Варданян заявил, что принял решение сдаться властям Азербайджана ради безопасности народа Карабаха. Суд в Баку арестовал Варданяна на четыре месяца, в Азербайджане ему грозит до 14 лет лишения свободы. Ряд российских деятелей культуры призвали к освобождению Варданяна. Также дети Рубена Варданяна потребовали его освобождения.

5 октября служба государственной безопасности Азербайджана подтвердила информацию о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Вместе с ними под стражей оказался экс-председатель парламента Давид Ишханян.

Ранее Путин прокомментировал судьбу Варданяна.