Шольц отказался досрочно уходить с поста

Немецкий канцлер Олаф Шольц не будет досрочно покидать свой пост либо выносить в бундестаге вопрос о доверии своему правительству. Об этом политик заявил в интервью изданию Zeit.

«У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет», — прокомментировал Шольц слухи о своей досрочной отставке.

21 января опрос социологического института IN показал, что рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — партии Олафа Шольца — упал до самого низкого уровня за последние четыре года. В данный момент за СДПГ готовы проголосовать только 13% граждан Германии.

В начале месяца были опубликованы результаты исследования института INSA, согласно которым 64,3% немцев хотели бы смены канцлера, причем в качестве наиболее предпочтительного кандидата на место Шольца они называли министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Ранее Шольц назвал помощь стран Евросоюза Украине недостаточной.