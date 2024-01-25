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Нарышкин заявил, что Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад, высказываясь о якобы планах нападения России на НАТО, пытается запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом и надеется заставить российское руководство отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет. Об этом глава разведки рассказал в интервью РИА Новости.

Нарышкин назвал подобные заявления информационной войной, которая предназначена для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Кроме того, это является попыткой запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с НАТО.

По мнению Нарышкина, Запад умышленно демонстрирует воинственность и мобилизационную готовность, надеясь, что политическое руководство России откажется от планов и целей специальной военной операции (СВО).

Но, особо подчеркнул Нарышкин, ни Россия, ни ее руководство от своих целей не откажутся.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о формировании на Украине колониальной администрации.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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Операция на Украине
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