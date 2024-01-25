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Глава Бурятии Цыденов предложил отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Цыденов предложил больше не избирать напрямую мэра Улан-Удэ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Глава Бурятии Алексей Цыденов выдвинул предложение отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ и внес законопроект об этом на рассмотрение Народного Хурала (парламента) республики, сообщает ТАСС.

Законопроект, внесенный Цыденовым содержит положение о том, что мэр Улан-Удэ избирается не напрямую, а представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Предложение Цыденова будет рассмотрено 29 февраля на очередной сессии Народного Хурала Бурятии.

Председатель городского совета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев назвал инициативу Цыденова «действительно назревшей» и призвал работать, а не увлекаться политикой. По его словам, в нынешней сложной обстановке не время отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы мэра. Бальжинимаев отметил, что конкурсный формат избрания мэра сегодня является наиболее экономичным и при этом не менее эффективным.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что принял решение покинуть свой пост в связи с переходом на новую работу.

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