МИД России: Швейцария хочет стать посредником по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Швейцарии объявили о готовности быть посредником по Украине. Об этом глава российского дипломатического ведомства заявил на пресс-конференции.

Лавров рассказал, что на встрече со своим швейцарским коллегой обсуждалась возможность обсудить решение украинского кризиса через посредничество Берна. Однако Лавров раскритиковал это предложение, упомянув антироссийскую стратегию национальной безопасности Швейцарии.

«Я привлек его внимание к тому, что у них сейчас есть стратегия национальной безопасности, которая уже согласована и будет охватывать с 2024 по 2027 годы. В этой стратегии записано: Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России», — заявил Лавров.

До этого представитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Запад не заинтересован начинать переговоры с Россией по Украине.

Ранее в Совфеде предрекли сокращение помощи Украине со стороны Запада.