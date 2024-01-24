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РФ вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

МИД РФ: действие договора с Финляндией о приграничном сотрудничестве прекращено

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Lehtikuva/Reuters

РФ вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом сообщило российское министерство иностранных дел, опубликовав соответствующее заявление на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, действие соглашения было прекращено 24 января. При этом Москва и Хельсинки подписали данный договор 13 апреля 2012 года.

«Прекращено действие соглашения между правительством России и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», — говорится в документе.

В октябре 2023 года финские власти начали закрывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ. В период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года Хельсинки приостановил работу автомобильных пунктов пропуска, по истечении этого времени открыв два из них.

Однако позже поток мигрантов возобновился, из-за чего кабинет министров республики решил продлить закрытие границы до 14 января 2024 года. Впоследствии срок действия ограничений вновь увеличили — теперь до 11 февраля текущего года.

Ранее в Финляндии выступили против предоставления второго гражданства россиянам.

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