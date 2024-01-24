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МИД РФ призвал международное сообщество осудить Украину за крушение Ил-76

МИД РФ: мировое сообщество должно осудить Украину после крушения лайнера Ил-76

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел РФ призвало международные организации и правительства стран мира осудить действия украинских войск, сбивших самолет Ил-76 в небе над территорией Белгородской области. Заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации подчеркивается, что произошедшее в очередной раз продемонстрировало «преступную сущность» руководства Украины. Киеву безразлична жизнь людей, которых власти страны воспринимают как «расходный материал», подчеркнули в министерстве.

«Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима», — говорится в заявлении.

По словам представителей ведомства, молчание международного сообщества по этому поводу будет означать поддержку деятельности Украины. В частности, речь идет о ее «варварских и террористических повадках».

24 января в районе белгородского села Яблоново произошло крушение самолета Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военных. Предполагалось, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставят в Белгород и затем отвезут в зону обмена пленными.

Однако по пути воздушное судно подверглось ракетному обстрелу. В министерстве обороны РФ уточнили, что снаряды были запущены украинскими войсками с территории Харьковской области.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ прокомментировали крушение самолета Ил-76.

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