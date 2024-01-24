МИД Турции призвал избежать влияния событий в Газе на ситуацию в Сирии

Турецкая делегация на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию заявила о необходимости избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Турции.

В публикации отмечается, что глава турецкой делегации, заместитель главы МИД Ахмет Йылдыз передал партнерам послание Анкары, которое заключается в том, что необходимо немедленно активизировать политический процесс для урегулирования гуманитарных проблем в Сирии.

До этого официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что спецпосланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен, как ожидается, примет участие в переговорах в Астане 24-25 января.

20 июня 2023 года в Астане прошла четырехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии.

22 июня в МИД республики заявили, что правительство Казахстана готово возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.

Ранее в Турции рассказали о военном союзе с Россией против курдов.