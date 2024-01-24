Азербайджан приостановил работу своей делегации в ПАСЕ

Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении делегации утверждается, что ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены, а инициатива по оспариванию полномочий Азербайджана в ассамблеи рассматривается как попытка вмешательства в текущий избирательный процесс в республике.

Азербайджанская сторона также заявила, что в ПАСЕ создается атмосфера расизма, азербайджанофобии и исламофобии. Из-за этого Баку и принял решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в организации.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что возглавит комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и перемещенным лицам.

Он подчеркнул, что, возглавив комитет, он автоматически станет членом бюро ПАСЕ — руководящего органа ассамблеи.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.