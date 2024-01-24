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В ЕС заявили о необходимости глобальной кооперации по безопасности в космосе

Боррель: нужна глобальная кооперация по безопасности в космосе

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Isabel Infantes/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужна глобальная кооперация по безопасности в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, альянс должен сотрудничать в вопросах безопасности в космосе даже с теми странами, которые не являются единомышленниками Евросоюза.

«Нам нужны открытые каналы коммуникации даже со странами, которые не являются единомышленниками. Нам нужно обратить внимание на них и взаимодействовать с ними, чтоб избежать эскалации», — пояснил дипломат.

До этого министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Пак Чин провели двустороннюю встречу, в ходе которой осудили запуск северокорейского разведывательного спутника на орбиту.

Переговоры состоялись в южнокорейском городе Пусане. При этом одной из ключевых тем обсуждения стал успешный запуск спутника КНДР в космос.

Ранее Путин рассказал, что лично выбрал место для космодрома Восточный

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