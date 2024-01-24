Шмыгаль рассказал о будущем сотрудничестве Словакии и Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде заявил, что две страны будут сотрудничать на основе «нового прагматизма». Об этом сообщает словацкое агентство ТАСР.

«Мы намерены проводить со словацким правительством политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обеим странам», — пояснил Шмыгаль.

Фицо в ответ заявил, что кабмин Словакии поддерживает стремление Украины вступить в ЕС и не будет блокировать ни помощь ЕС Киеву в размере €50 млрд, ни поставки военной техники Украине.

До этого итальянская газета La Stampa писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует приехать в Киев в конце февраля.

Детали поездки остаются засекреченными. Предполагается, что Мелони собирается посетить украинскую столицу в знак поддержки и в связи с принятием Италией в этом году председательства в «большой семерке».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.