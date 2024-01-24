Орбан прокомментировал ситуацию с кабмином Венгрии по ратификации членства Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, стороны обсудили вопрос о ратификации членства Швеции в альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орбана, во время беседы он заверил Столтенберга, что венгерское правительство продолжит призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции к НАТО и завершить ратификацию при первой возможности.

До этого стало известно, что парламент Турции 22 января одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений.

18 мая 2023 года Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускают Турция и Венгрия, которые пока не ратифицировали заявку страны.

На переговорах с президентом Турции член Евросоюза Швеция согласилась активно поддерживать процесс вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию своей заявки в НАТО. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы о вступлении Швеции в НАТО и присоединении Турции к ЕС «не имеют между собой прямой связи». Еще в августе прошлого года он высказывал оптимистичные прогнозы относительно вступления Швеции в альянс уже осенью.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.