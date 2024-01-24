Президент Египта обвинил Израиль в задержке поставок гуманитарной помощи в Газу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обвинил Израиль в задержке поставок гуманитарной помощи на территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Его слова передает Sky News.

Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что пункт пропуска между Египтом и палестинским анклавом открыт 24 часа в сутки, однако проверки и процедуры со стороны Израиля препятствуют быстрому ввозу гуманитарной помощи.

«Это часть того, что они называют давлением в вопросе освобождения заложников», — отметил египетский лидер.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал к устойчивому и продолжительному прекращению огня на территории сектора Газа, а также потребовал «радикальной активизации» гуманитарных усилий в палестинском анклаве.

Он подчеркнул, что мировое сообщество «не может подсчитывать только отправленные грузовики».

До этого руководитель министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац назвал уничтожение движения ХАМАС самым гуманным шагом, который еврейское государство может сделать для сектора Газа.

Ранее в Израиле рассказали, сколько грузовиков с гуманитарной помощью прибыло в Газу.