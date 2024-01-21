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В Израиле рассказали, сколько грузовиков с гуманитарной помощью прибыло в газу

Около 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу с начала конфликта

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Hadeer Mahmoud/Reuters

В Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях заявили, что количество прибывших в сектор Газа с начала октября 2023 года грузовиков с гуманитарной помощью приблизилось к 10 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что каких-либо ограничений на количество гуманитарной помощи, которая может поступать в сектор Газа, нет.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что гуманитарную помощь и лекарства, предназначенные для израильских заложников, доставили в сектор Газа.

16 декабря официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль разрешил передать медикаменты и гумпомощь в наиболее пострадавшие от обстрелов районы сектора Газа в обмен на доставку необходимых лекарств заложникам.

До этого руководитель министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Исраэль Кац назвал уничтожение движения ХАМАС самым гуманным шагом, который еврейское государство может сделать для сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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