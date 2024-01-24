Слуцкий назвал США и ЕС ответственными за крушение Ил-76

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил Украину, а также США и Европейский союз в крушении самолета Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту в Белгородской области. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, нет сомнений в том, что именно Вооруженные силы Украины сбили воздушное судно, предположительно, ракетами западного производства — немецкого и американского.

Политик подчеркнул, что мировое сообщество должно понять, «какого монстра вскормил» Запад на Украине.

«Ответственность за военные преступления... несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе», — заявил Слуцкий.

Трагедия произошла утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в районе инцидента работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сам он тоже выехал на место происшествия.

Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле прокомментировали крушение самолета под Белгородом.