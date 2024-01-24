Депутаты приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки

Депутаты 24 января на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предложили ввести в Уголовном кодексе возможность конфискации имущества за распространение фейки о российской армии. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Также в законопроекте указали, что это касается и публичных призывов к деятельности, которые направлены против безопасности государства.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что инициатива поможет защитить национальные интересы россиян и страны, а также права и свободы граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности.

Он добавил, что в планах депутатов еще рассмотрение законопроекта о дополнительных гарантии госслужащим, мобилизованным на военную службу или заключившим контракт о прохождении военной службы.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».