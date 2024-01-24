Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки

ГД приняла в первом чтении проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты 24 января на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предложили ввести в Уголовном кодексе возможность конфискации имущества за распространение фейки о российской армии. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Также в законопроекте указали, что это касается и публичных призывов к деятельности, которые направлены против безопасности государства.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что инициатива поможет защитить национальные интересы россиян и страны, а также права и свободы граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности.

Он добавил, что в планах депутатов еще рассмотрение законопроекта о дополнительных гарантии госслужащим, мобилизованным на военную службу или заключившим контракт о прохождении военной службы.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами