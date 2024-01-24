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Госдума РФ одобрила обращение к парламенту Франции по поводу наемников

Госдума РФ приняла обращение к парламенту Франции из-за наемников на Украине

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Государственная дума РФ приняла обращение к парламенту Франции в связи с участием иностранных наемников в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте российского законодательного органа.

В документе подчеркивается, что Париж активно отрицает присутствие французских наемников в зоне конфликта. Более того, законодательство республики запрещает гражданам страны становиться наемниками.

Тем не менее российские депутаты указали, что объективные данные о ситуации на поле боя свидетельствуют об участии наемников из Франции в боевых действия на Украине. В частности, речь идет об информации о потерях в составе соответствующих подразделений.

«Сегодня мы должны ответить себе, своим избирателям: с кем мы имеем дело, когда говорим о Франции и французах? С идейными наследниками легендарного президента Франции генерала [Шарля] де Голля, с правнуками героических летчиков авиационного полка «Нормандия–Неман», громивших фашистов вместе с нашими дедами и прадедами, или со сторонниками коллаборанта-преступника маршала [Филиппа] Петена и с эсэсовцами дивизии «Шарлемань», — говорится в обращении.

17 января министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны нанесли удар по зданию в городе Харькове. По данным ведомства, в здании находились боллее 60 французских наемников.

В связи с этим российское министерство иностранных дел вызвало посла Франции в стране Пьера Леви. В свою очередь, глава военного ведомства республики Себастьян Лекорню заявил об отсутствии у него возможности запретить гражданам участвовать в украинском конфликте.

Ранее волонтеры раскрыли личности французских наемников, находившихся в уничтоженном здании в Харькове.

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