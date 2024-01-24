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В Польше выпустили из тюрьмы экс-главу МВД и его заместителя

RMF: экс-главу МВД Польши Каминьского и его заместителя выпустили из тюрьмы

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Maciek Jazwiecki/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Экс- глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик вышли из тюрьмы после решения президента страны Анджея Дуды об их помиловании. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Во вторник вечером Мариуш Каминьский и Мацей Васик, помилованные президентом Анджеем Дудой, вышли из тюрьмы», — говорится в сообщении радио.

Польский президент призывал министра юстиции и других ответственных за этот вопрос чиновников немедленно освободить Каминьского и Вонсика.

Экс-чиновников обвиняют в превышении полномочий — три с половиной года назад по решению суда чиновники должны были отправиться в тюрьму, однако за время суда они успели стать членами ранее правящей партии «Право и справедливость» и депутатами сейма (парламента).

До этого Мариуша Каминьского, объявившего в тюрьме голодовку, перевезли в больницу.

Ранее в Польше раскрыли приоритеты своего председательства в ЕС.

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