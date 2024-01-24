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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии переименуют

МИДЕИ Молдавии переименуют в министерство иностранных дел

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Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии переименуют в министерство иностранных дел, его возглавит вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой. Премьер-министр страны Дорин Речан на заседании правительства сообщил, что в кабмине появится новое министерство европейской интеграции, передает ТАСС.

«Министерство иностранных дел возглавит вице-спикер парламента Михай Попшой, министерство европейской интеграции возглавит нынешний госсекретарь МИДЕИ Кристина Герасимов», — сказал он.

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску 24 января сообщил об уходе в отставку. Он заявил, что с успехом выполнил цели в области внешней политики, которые были поставлены президентом республики Майей Санду.

До этого оппозиционная молдавская партия «Возрождение» заявляла, что президент Молдавии Майя Санду ведет курс на разрыв отношений со стратегическими партнерами и на сотрудничество с Западом, который несет угрозу войны.

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