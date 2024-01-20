В Совфеде прокомментировали заявление Германии о подготовке к войне с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне России с НАТО в ближайшие годы. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале парламентария.

Накануне немецкий министр высказал мнение, что российская армия может напасть на Североатлантический альянс менее чем через 10 лет.

Пушков посчитал, что подобными высказываниями Писториус пытается оправдать оправдать будущую ремилитаризацию Германии. По его словам, слова министра не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого военно-промышленного комплекса.

Сенатор напомнил, что спустя всего несколько лет после проигрыша Германии во Второй мировой войне она вновь начала восстанавливать армию и военные мощности, обосновывая это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР. По мнению Пушкова, сейчас ФРГ делает то же самое, однако теперь из-за «российской угрозы», надеясь стать самой сильной военной державой Европы.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали «секретный план» войны с Россией.