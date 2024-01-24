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Видеонаблюдение на выборах президента будет работать во всех субъектах РФ

ЦИК: видеонаблюдение на выборах будет проходить во всех 89 регионах России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Видеонаблюдение на президентских выборах будет работать во всех российских регионах. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев, передает РИА Новости.

Он отметил, что речь идет сразу о 89 субъектах страны. Однако в четырех новых регионах наблюдаются технические проблемы с проведением видеонаблюдения, поэтому сейчас специалисты проверяют работу соответствующих систем в тестовом режиме.

Булаев добавил, что на участках в остальных российских субъектах планируется установить более 40 тыс. объектов видеонаблюдения. По словам замглавы ЦИК, только РФ использует видеонаблюдение на выборах в столь большом объеме.

«Избирательная система РФ на сегодняшний день и профессионально и технологически и морально может себе позволить абсолютную открытость. То, что мы демонстрируем, применяя видеонаблюдение, не может быть никем подвергнуто сомнению», — подчеркнул он.

Очередные выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. При этом 29 регионов страны намерены провести дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом выборов на участках.

До этого на сайте ЦИК появилась информация, согласно которой члены комиссии планируют 24 января рассмотреть формы избирательного бюллетеня на выборах главы государства. Кроме того, на заседании будут обсуждаться рекомендации для проведения голосования за границей.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, как Путин собирается голосовать на выборах.

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Выборы президента России 2024
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