Глава МИД Молдавии заявил об уходе в отставку

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску в ходе брифинга заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что за 2,5 года министерству иностранных дел удалось сделать много хорошего.

Некоторое время назад ряд СМИ, в том числе портал deschide.md, сообщили о готовящихся перестановках в кабинете министров Молдавии. В частности, утверждалось, что Попеску покинет пост главы МИД и станет главным переговорщиком с Европейским союзом.

Журналисты предположили, что место Попеску в МИД Молдавии займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Однако эти слухи опроверг глава администрации президента республики Адриан Бэлуцэл.

В июле прошлого года глава МИД Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна готова вступить в Евросоюз без контроля над непризнанным Приднестровьем. При этом, по его словам, Кишинев вместе с европейскими партнерами хочет мирного урегулирования ситуации с Приднестровьем.

Ранее сообщалось, что Майя Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.