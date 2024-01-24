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Стало известно о просьбе США к Китаю по поводу обстрелов хуситов в Красном море

FT: США просили КНР повлиять на Иран, чтобы прекратить обстрелы в Красном море

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Aly Song/Reuters

Соединенные Штаты просили Китай повлиять на Иран, чтобы он потребовал от хуситов прекратить обстрелы коммерческих судов в Красном море, однако не заметили помощи со стороны Пекина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, последние три месяца Вашингтон неоднократно просил высокопоставленных представителей КНР предать Ирану предупреждение о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке с просьбой повлиять на йеменских хуситов.

В частности, этот вопрос с китайской стороной обсуждали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его заместитель Джонатан Файнер и госсекретарь Энтони Блинкен, отмечает FT.

Однако представители Вашингтона не увидели каких-либо доказательств того, что Китай пытался воздействовать на Иран по их просьбе, кроме заявления Пекина с призывом обеспечить безопасность в Красном море, говорится в тексте.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее на Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море.

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